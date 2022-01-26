Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам

Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Pravda.Ru раскритиковал главу региона Александра Беглова после его предложения отдать дань памяти азербайджанцам за их помощь в обороне блокадного Ленинграда. Макаренко отметил, что замечать заслуги только одной национальности неэтично, поскольку вклад в общую победу вносили все граждане СССР.

Макаренко акцентировал внимание на том, что "реверанс" Беглова в сторону азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга недопустим и противоречит принципам национальной политики государства. Предложение губернатора об установке памятника эксперт посчитал неправильным.

"Все национальности принимали в этом участие. Каждый народ вносил свой вклад, это была беда общая, каждый народ достоин уважения здесь. Я бы не стал выделять кого-то одного, тем более перед такой датой. Это неэтично со стороны губернатора Петербурга", — заявил Макаренко.

Общественный деятель также отметил, что таким образом Беглов мог попытаться угодить криминальным авторитетам, входящим в состав азербайджанской мафии.

"В обществе могут быть такие мнения, я не знаю, связано это напрямую с решением губернатора или не связано, но, когда такие решения принимаются, общество может такие обвинения высказывать. В данном случае понять можно, ну а как еще, с чего вдруг, с какой стати, кто-то, наверное, уговорил его, убедил на такой перекос в сторону одной национальности", — отметил эксперт.

Напомним, ранее глава региона Александр Беглов выступил с предложением поставить памятник в честь азербайджанцев, которые помогали оборонять Ленинград в годы блокады. В СМИ отметили, что при помощи такой инициативы градоначальник попытался "отдать дань" местной диаспоре.