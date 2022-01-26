Петербурженка получила перелом из-за гололеда на крыльце отдела полиции

В Петербурге вот уже несколько месяцев сохраняется ужасная ситуация с уборкой снега и наледи на дорогах и придомовых территориях. По этой причине жители города становятся жертвами падений на скользких тротуарах. Но чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым до сих пор не могут взять ситуацию под контроль.

Очередной случай падения произошел сегодня на ул. Есенина. В частности, председатель ТСЖ Светлана Бачковская, упала и потеряла сознание, ударившись головой, во время спуска по ступеням крыльца полицейского участка.

«Придя в себя, не могла понять, где я, стоявшие рядом полицейские предложили помощь. Я попросила отвезти меня домой, и сама вызвала скорую», - рассказала горожанка.

Приехавшие врачи диагностировали у горожанки серьезные травмы - сотрясение головного мозга, перелом позвонка и травму шеи.

Теперь петербурженка настроена писать заявление в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, чтобы призвать к ответу нерадивых коммунальщиков.