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Беглову указали на критические ошибки в управлении Петербургом
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  • Опубликована сегодня в 22:17

Беглову указали на критические ошибки в управлении Петербургом

Муниципальный депутат Елена Бархатова подвергла работу губернатора Александра Беглова резкой критике. По словам народной избранницы, градоначальник не справляется с управлением Северной столицей, поскольку не раскрывает виновных в тех или иных нарушениях.

Депутат муниципального образования Смольнинское Центрального района Санкт-Петербурга указала на объективные управленческие просчеты Беглова, напомним, что сама занимала руководящую должность. Женщина отметила, что люди на управленческих должностях должны уметь принимать решения.

"Если человек управленец — он управляет, я пока этого не вижу", — посетовала депутат.

Бархатова добавила, что понимает возмущение петербуржцев и их инициативу подписать петицию за отставку Александра Беглова с поста губернатора, поскольку в городе все буквально "летит в тартарары". Напомним, что недовольство горожан достигло критического уровня из-за стабильной плохой уборки улиц от снега и льда, а также заваленных мусором дворов.

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