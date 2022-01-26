Беглову указали на критические ошибки в управлении Петербургом

Муниципальный депутат Елена Бархатова подвергла работу губернатора Александра Беглова резкой критике. По словам народной избранницы, градоначальник не справляется с управлением Северной столицей, поскольку не раскрывает виновных в тех или иных нарушениях.
Депутат муниципального образования Смольнинское Центрального района Санкт-Петербурга указала на объективные управленческие просчеты Беглова, напомним, что сама занимала руководящую должность. Женщина отметила, что люди на управленческих должностях должны уметь принимать решения.
"Если человек управленец — он управляет, я пока этого не вижу", — посетовала депутат.
Бархатова добавила, что понимает возмущение петербуржцев и их инициативу подписать петицию за отставку Александра Беглова с поста губернатора, поскольку в городе все буквально "летит в тартарары". Напомним, что недовольство горожан достигло критического уровня из-за стабильной плохой уборки улиц от снега и льда, а также заваленных мусором дворов.
Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу
Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма
Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.
Макаренко высказался о предложении Беглова установить памятник азербайджанцам
Общественный деятель Эрнест Макаренко в комментарии для Pravda.Ru раскритиковал главу региона Александра Беглова после его предложения отдать дань памяти азербайджанцам за их помощь в обороне блокадного Ленинграда.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.