Смольный объявил конкурс на лучшую управляющую компанию при снежном коллапсе

Жилищный комитет Северной столицы сообщил о старте лучшей управляющей компании прошлой зимой. Горожане предлагают досрочно отдать звание победителя компании, которая занималась уборкой территории Смольного в снежный коллапс.

Общегородской конкурс на лучшую управляющую организацию в Петербурге стартовал в 16-й по счету раз.

Жилищный комитет предлагает определить компанию, которая качественнее других справлялась с обязанностями в 2021 году. Жители Петербурга с иронией отреагировали на новость и предложили бесспорного победителя — компания, которая обслуживала Смольный.

Петербуржцы не совсем понимают, как городская администрация под руководством губернатора Александра Беглова вообще могла затеять такой конкурс, если в 2021 году с началом отопительного сезона возникли системные проблемы в сфере ЖКХ — в разных районах города случались прорывы труб, а на обильные осадки никто оперативно не реагировал.