Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Он пояснил, что все перевороты на Черном континенте происходят из-за действий Запада, который навязывает Африке чуждые ценности и наживается на ее природных ресурсах.

"Все, что они там делают — занимаются интригами: одной рукой создают террористические группировки, а другой рукой с ними же борются и, к сожалению, делают это очень плохо", — пояснил Пригожин.

Он добавил, что в отличии от западной псевдодемократии, Россия выстраивает отношения с африканскими государствами на базе уважения национальных ценностей.

Сегодня в Африке зарождается новое освободительное движение, уверен Пригожин. Он назвал несколько ярких имен этого явления. Среди них президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера, который бросил вызов вооруженным группировкам в стране, а также малийский полковник Ассими Гойта, которого можно назвать африканским Че Геварой. Также на африканском небосводе появилось новое имя — подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба, именно он 24 января взял власть в Буркина-Фасо в свои руки.

"Пришло время полковников. И, как уже сказал депутат Госдумы Милонов, мы русские этот тезис особенно хорошо чувствуем, так как национальный лидер России — Владимир Путин также был полковником, когда начал процесс воссоздания Великой державы из разрушенной в 90-х годах России. Желаю этим отважным людям удачи и процветания!", — заключил Пригожин.

По прогнозам Пригожина, освободительное движение скоро распространится и на другие страны континента, что приведет к деколонизации Африки.