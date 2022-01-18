Петербуржцы требуют от Смольного остановить мусорную реформу

Коллективную жалобу против мусорной реформы в Санкт-Петербурге подписали сотни неравнодушных горожан. Люди призывают Смольный разобраться с коллапсом из отходов.

По словам горожан, в поселке Сергиево Красносельского района Северной столицы полностью нарушаются все нормы СанПиН. Они отметили, что мусорные площадки не имеют ограждений, контейнеры расположены беспорядочно, а территорию вокруг них никто не убирает.

В связи с этим местные жители составили коллективную жалобу. Она была отправлена в адрес губернатора Александра Беглова, городского правительства, Комитета по благоустройству, а также разослана в ГУ МВД и прокуратуру.

"Они нам пухто на одной улице вывозили две недели, пока не приехало телевидение, только после этого вывезли, так она опять стоит эта пухто. Опять переполнена, вокруг нее опять столько же мусора", — рассказала местная жительница.

Горы отходов в петербургских дворах стали образовываться со стартом мусорной реформы. Горожане, а также многие знаменитости обращали внимание на существование проблемы. Однако губернатор Александр Беглов предпочел игнорировать мусорный коллапс.