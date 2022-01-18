Петербуржцы требуют от Смольного остановить мусорную реформу

Коллективную жалобу против мусорной реформы в Санкт-Петербурге подписали сотни неравнодушных горожан. Люди призывают Смольный разобраться с коллапсом из отходов.
По словам горожан, в поселке Сергиево Красносельского района Северной столицы полностью нарушаются все нормы СанПиН. Они отметили, что мусорные площадки не имеют ограждений, контейнеры расположены беспорядочно, а территорию вокруг них никто не убирает.
В связи с этим местные жители составили коллективную жалобу. Она была отправлена в адрес губернатора Александра Беглова, городского правительства, Комитета по благоустройству, а также разослана в ГУ МВД и прокуратуру.
"Они нам пухто на одной улице вывозили две недели, пока не приехало телевидение, только после этого вывезли, так она опять стоит эта пухто. Опять переполнена, вокруг нее опять столько же мусора", — рассказала местная жительница.
Горы отходов в петербургских дворах стали образовываться со стартом мусорной реформы. Горожане, а также многие знаменитости обращали внимание на существование проблемы. Однако губернатор Александр Беглов предпочел игнорировать мусорный коллапс.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Андрей Курпатов представил новое средство для самопознания "Шаг к себе"
Психолог Андрей Курпатов выложил в своем Instagram-аккаунте видео с презентацией инструмента для самопознания.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.