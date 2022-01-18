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Чиновники затягивают ремонт жилых домов Петербурга – только треть протекающих крыш будет отремонтировано в этом году
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  • Опубликована сегодня в 14:07

Чиновники затягивают ремонт жилых домов Петербурга – только треть протекающих крыш будет отремонтировано в этом году

Городские власти Санкт-Петербурга приняли программу по капитальному ремонту жилых домов, согласно которой почти две трети разрушенных крыш в городе не отремонтируют в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Чиновники похвастались, что на восстановление жилья потратят 19 миллиардов 760 миллионов рублей.

Но даже при согласованной программе и выделении денег, петербуржцам ждать помощи в этом году, видимо, не строит. Власти не спешат решать проблему горожан, которые живут в домах с протекающей крышей. Кровлю восстановят лишь в 439 домах из 1140 зданий, где нужен ремонт крыши. Вопрос рациональности распределения бюджета в такой ситуации остается открытым.

Более того, те, кто попал в список на проведение восстановительных работ, не уверены, что получат ее, а также сомневаются в качестве ремонта, так как в 2020 году ремонтники не выполнили вовремя порядка 15 тысяч работ. Жильцы, которым "посчастливилось" дождаться ремонта, говорят, что состояние домов не улучшилось.

Чиновники затягивают процесс, количество разрушенного жилья в Петербурге увеличится. Учитывая опыт прошлых лет, полноценное выполнение программы и качественное выполнение капитального ремонта маловероятно.

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