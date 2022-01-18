Боярский захотел подстегнуть чиновников Смольного, которые довели Петербург до снежного коллапса

По словам актёра, со снегом в Петербурге боролись при всех губернаторах — Валентине Матвиенко, Георгии Полтавченко, Владимире Яковлеве и Анатолии Собчаке. Правда такого хаоса, как при Беглове горожане ещё не видели.

Известный актер и музыкант, коренной петербуржец Михаил Боярский раскритиковал уборку снега в Северной столице.

Он полагает, что проблемы со снегом в городе на Неве были, конечно, при всех губернаторах. Однако Беглов умудрился накалить ситуацию до предела.

"Можно подстегивать руководящие органы, чтобы уборка была более интенсивной", — сказал Боярский.

Напомним, несколько дней назад другой известный музыкант и артист Сергей Шнуров выпустил клип на песню "Пока так", где констатировал превращение Санкт-Петербурга в заснеженную помойку. Он возложил ответственность за снежный коллапс на нынешнего губернатора Александра Беглова.