Число подписавших петицию петербуржцев за отставку Беглова превысило 5 тысяч человек

Петиция, которую создали пенсионеры и блокадники из Санкт-Петербурга за отставку губернатора Александра Беглова, продолжает набирать популярность среди горожан.
Авторы петиции отмечают, что по Северной столице просто невозможно передвигаться. Из-за безалаберной работы коммунальщиков тротуары покрыты льдом и снегом. В данной ситуации особенный дискомфорт испытывают пожилые люди, для которых жизненно важна и необходима доступная городская среда.
Главное требование петербургских пенсионеров — немедленное снятие Беглова с поста губернатора. В тексте петиции отмечается, что градоначальник исчерпал доверие граждан, а город под его руководством становится только хуже.
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