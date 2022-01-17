Некачественная уборка улиц Петербурга спровоцировала рост травматизма и дорожных аварий

Вследствие некачественной уборки снега на дорогах на прошедшей неделе в Петербурге было зафиксировано множество ДТП. Скользкие тротуары тоже «отметились» - травмпункты переполнены пострадавшими из-за падений на гололеде. Травматизм и транспортный коллапс наблюдаются в городе с конца ноября, но Смольный до сих пор не может организовать действенную работу коммунальных служб.

Утром, 10 января, произошло столкновение целого ряда машин на заснеженных дорогах. По информации сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» на Планерной улице в Приморском районе Петербурга автомобиль Nissan Qashqai занесло в Mitsubishi. Авария привела к образованию серьезной пробки.

В тот же день на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы зафиксировали еще одно столкновение. Автомобилям пришлось объезжать место ДТП по тротуару.

Во вторник обстановка на дорогах также была крайне непростой - порядка 20 аварий с самого утра спровоцировали 10-балльные пробки в разных районах Петербурга. Так, ДТП на пересечении улицы Тельмана и Дальневосточного проспекта на трамвайных путях остановило движение общественного транспорта в двух направлениях. На проблемы автомобилистов обратил внимание блогер Илья Ремесло в своем Telegram-канале, где он призвал чиновников из Смольного срочно исправлять ситуацию на улицах.

За сутки, 11 января, из-за гололедицы на дорогах Петербурга было зафиксировано 416 аварий. Одним из них было столкновение кареты «скорой помощи» и каршеринг-

На Киевском шоссе произошло столкновение одновременно шести автомобилей. Женщина-водитель одной из машин скончалась от полученных травм, а пассажира-мужчину увезли в тяжелом состоянии. Комментирующие под постом о происшествии считают, что причиной аварии могли стать неочищенные дороги, превратившиеся из-за оттепели в каток. Также они раскритиковали Смольный за неспособность проконтролировать процесс уборки.

Прошедшая неделя отличилась множеством ДТП в Петербурге. Однако страдают от бездействия Смольного не только автомобилисты, но и пешеходы. Необработанные противогололедными составами тротуары превратились в «опасные катки». Так, в четверг сообщалось об упавшей 12-летней школьнице, которой в медучреждении врачи диагностировали закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника. И это не единственный такой случай.

Ряд СМИ отмечали, что в больницах Петербурга не хватает мест даже в коридорах. В травмпунктах не уменьшаются очереди из горожан, получивших переломы и сильные ушибы на скользких пешеходных дорожках. Несмотря на то, что в октябре губернатор Александр Беглов заявлял о полной готовности города к зимнему сезону, с приходом первых снегопадов обстановка в городе стала по-настоящему опасной.

На проблему плохой уборки снега и мусора в Петербурге в своем новом клипе обратил внимание музыкант, основатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров.