Коммунальные службы Петербурга ждет проверка городской прокуратуры

В отношении профильных ведомств по уборке Петербурга прокуратура города инициировала проверку. Основанием для контроля правоохранителей стали многочисленные жалобы горожан и высокая статистика травматизма жителей.

Начиная с ноября прошлого года чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не могут наладить эффективную работу коммунальных служб по уборке города от снега.

Травматологии города переполнены пациентами с переломами, ушибами и травмами различной степени тяжести. Социальные сети петербуржцев изобилуют сообщениями с фото- и видео-доказательствами безалаберной работы чиновников.

«По поручению прокуратуры Санкт-Петербурга районные прокуроры организовали проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период. Поводом для проверочных мероприятий стали сообщения петербуржцев: в социальных сетях они сообщили о травмах, полученных при падении на гололеде», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ведомстве подчеркнули, что по окончании всех проверок в обязательном порядке будут приняты кардинальные меры.

Как на проверку прокуратуры отреагировали в Смольном - неизвестно. Ясно одно - снегоуборочную кампанию администрация города провалила, несмотря на все заверения губернатора Беглова о полной готовности к зимнему сезону.

СМИ сообщили, что на прошлой неделе травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были до отказа переполнены.

В конце прошлой недели статистика травматизма горожан пополнилась еще одним случаем: в Колпинском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница после паления на скользком тротуаре получила травмы, ее доставили в Детскую городскую больницу №19. Медики диагностировали закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника. В настоящее время по факту случившегося проходит проверка.