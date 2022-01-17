Коммунальные службы Петербурга ждет проверка городской прокуратуры

В отношении профильных ведомств по уборке Петербурга прокуратура города инициировала проверку. Основанием для контроля правоохранителей стали многочисленные жалобы горожан и высокая статистика травматизма жителей.
Начиная с ноября прошлого года чиновники Смольного во главе с губернатором Петербурга Александром Бегловым не могут наладить эффективную работу коммунальных служб по уборке города от снега.
Травматологии города переполнены пациентами с переломами, ушибами и травмами различной степени тяжести. Социальные сети петербуржцев изобилуют сообщениями с фото- и видео-доказательствами безалаберной работы чиновников.
«По поручению прокуратуры Санкт-Петербурга районные прокуроры организовали проверки исполнения жилищного законодательства и законодательства о безопасности дорожного движения при содержании пешеходных зон и дорог в зимний период. Поводом для проверочных мероприятий стали сообщения петербуржцев: в социальных сетях они сообщили о травмах, полученных при падении на гололеде», - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В ведомстве подчеркнули, что по окончании всех проверок в обязательном порядке будут приняты кардинальные меры.
Как на проверку прокуратуры отреагировали в Смольном - неизвестно. Ясно одно - снегоуборочную кампанию администрация города провалила, несмотря на все заверения губернатора Беглова о полной готовности к зимнему сезону.
СМИ сообщили, что на прошлой неделе травматологические отделения НИИ скорой помощи имени Джанелидзе были до отказа переполнены.
В конце прошлой недели статистика травматизма горожан пополнилась еще одним случаем: в Колпинском районе Санкт-Петербурга 12-летняя школьница после паления на скользком тротуаре получила травмы, ее доставили в Детскую городскую больницу №19. Медики диагностировали закрытый перелом шейно-грудного отдела позвоночника. В настоящее время по факту случившегося проходит проверка.
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