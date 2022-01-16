Число ДТП в Петербурге увеличилось из-за сугробов на обочинах дорог

Коммунальные службы Северной столицы продолжают халатно относиться к выполнению своих обязанностей, из-за чего на обочинах дорог скопились кучи снега. Образовавшиеся сугробы препятствуют безопасному движению транспорта и провоцируют ДТП.
С приходом зимы в Петербурге наблюдается некачественная чистка улиц от наледи и снега. Коммунальщики не справляются с поставленными задачами, что привело к снежному коллапсу.
Обочины шоссе завалены снежными массами, которые превращаются в лед из-за перепадов температуры. Горы неубранного снега способствуют повышению аварийности и создают серьезные препятствия для водителей.
Чиновники не спешат принимать меры в связи с обострившейся ситуацией, хотя местные жители постоянно указывают на проблему. Горожане обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой должным образом контролировать работу департамента ЖКХ, однако результатов не последовало. Неэффективная работа Смольного становится причиной травмирования автомобилистов из-за сугробов или гололеда. Количество подобных инцидентов увеличивается с каждым днем.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
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