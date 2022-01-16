Сатира Шнурова поставила сотрудников пресс-службы Смольного на грань увольнения

Почти сразу после выхода клип Сергея Шнурова "Пока так" о внутригородских проблемах Петербурга и халатности Смольного попал в тренды на YouTube. Песня вызвала большой общественный резонанс, что заставило нервничать губернатора Александра Беглова. Как передаёт Telegram-канал "Площадь Восстания", чиновники собрались на срочное совещание, в ходе которого обсуждалось негативное влияние ролика на имидж градоначальника.
"Клип Шнурова ударил во все болевые точки нынешней петербургской политики. Главным образом потому, что попал в общероссийские тренды и вывалил на всеобщее обозрение проблемы бегловского Петербурга. Реакция Александра Дмитриевича не заставила себя ждать: по нашей информации, сегодня прошло внеочередное совещание из-за клипа, на котором пресс-службе была поставлена "простая", но сложная задача: отбить любой ценой весь негатив в адрес губернатора. В случае неудачи исполнителям обещаны санкции вплоть до увольнений", — со ссылкой на свои источники рассказали авторы поста.
Они отметили, что в первую очередь пресс-служба предложила Беглову выйти на публичную акцию по уборке снега. Однако глава города подобным заниматься не захотел.
Меж тем несколько малоизвестных блогеров написали о "заказухе" и якобы продавшемся Шнурове. Эти публикации остались незамеченными петербуржцами, что может свидетельствовать о некомпетентности пресс-службы Смольного. Такое мнение высказали авторы тг-канала "Теория элит".
При этом в СМИ появляется всё больше новостей об отчаявшихся горожанах, более не надеющихся на помощь администрации Беглова. 16 января, к примеру, жители Коломны в Адмиралтейском районе самостоятельно обработали обледеневшие тротуары. Чтобы выполнить работу за коммунальщиков, они купили целую машину песка.
Петербуржцы жалуются на некачественную уборку снега с начала декабря. Они регулярно обращаются к властям в соцсетях и на правительственных порталах с просьбой решить проблему. Но вместо каких-либо действий представители Смольного публикуют в Сети позитивные новости и называют фотографии снежного коллапса "заказной кампанией" против Беглова. В прессе пишут, что Смольный потратил внушительную сумму денег на повышение рейтинга губернатора. Однако уже во время декабрьской "Прямой линии" стало ясно, что действовать не по сценарию градоначальник не умеет.
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