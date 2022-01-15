Некачественная работа коммунальщиков Петербурга была высмеяна в песне Шнурова

Жители Петербурга не могут остаться в стороне от ситуации с уборкой снега и мусора в городе. Эту злободневную тему поднял в своем новом клипе уроженец Северной столицы, музыкант Сергей Шнуров.
Новая песня Шнурова стала его реакцией на ситуацию с некачественной уборкой снега в Петербурге. Съемки клипа проходили в одном из дворов неподалеку от Сенной площади. В своей новой работе основатель группировки "Ленинград" высмеял состояние города, который утопает в сугробах и мусоре, а также реакцию властей на жалобы местных жителей.
"Я к телефону, недовольный, "Барышня, дай-ка мне Смольный
На том конце реки длинные звучат гудки
Наверху *** пинали, но взяли трубку, успокоив
В Петербурге — биеннале, инсталляция помоев", — поется в песне.
Жители Петербурга уже на протяжении двух месяцев жалуются на некачественную уборку снега в городе. С того дня, как над Северной столицей прошел первый снегопад, дворы утопают в сугробах, а на дорогах образовываются пробки. Местные жители считают, что губернатор Александр Беглов не справляется с организацией работы местных коммунальных служб. А с началом мусорной реформы, которая стартовала в Петербурге 1 января, дворы буквально завалены отходами.
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