Гендиректор "Спецтранса" рассказал о причинах провальной "мусорной реформы" Смольного

С начала 2022 года петербуржцы начали чаще жаловаться в соцсетях на неубранный мусор во дворах и на улицах. Жители города и эксперты отмечают, что это связано с "реформированием" Смольным системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Команда губернатора Александра Беглова не смогла должным образом подготовить город к модернизации.
Чиновники назначили компанию "Невский экологический оператор" ответственной за вывоз мусора и чистку контейнерных площадок. Однако, как отметил гендиректор Автопарка № 6 "Спецтранс" Сергей Глухов, НЭО не хватает техники для обслуживания мегаполиса. Более того, один из выбранных им субподрядчиков отказался сотрудничать, а другой — не включил в маршрут уборки многие адреса.
"В Петербурге не подготовлено ничего. Все-таки Петербург, по предварительным данным, генерирует 2 млн тонн отходов, а область — 700 тысяч тонн. И вот так это все в один день вывезти, причем в праздничные дни… У нас всегда были авральные эти десять дней, всегда были на дежурстве и всегда все отслеживали", — прокомментировал ситуацию глава "Спецтранса", выразив сожаление по поводу сложившейся ситуации.
К середине января Смольный так и не смог организовать своевременный вывоз отходов. Местные активисты даже попытались привлечь внимание властей к проблеме, создав коллекцию одежды из содержимого переполненных баков. Но администрация губернатора Александра Беглова проигнорировала и этот перфоманс, и многочисленные обращения на правительственных порталах, включая "Наш Санкт-Петербург".
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