Переодетые в грызунов петербуржцы провозгласили Беглова крысиным королём

Недовольство политикой Смольного побудило петербуржцев записать провокационное обращение для губернатора Александра Беглова. Активисты движения "Молодой Петербург" переоделись в крыс и в таком виде поблагодарили губернатора Александра Беглова.

"Спасибо за жильё без ипотеки и бесплатную еду, Александр Дмитриевич! Мы никогда не забудем вашей помощи нашему крысиному народу", — рассказали градоначальнику "крысы".

Активисты также предложили Александру Беглову стать монархом в их "Крысином королевстве".

По мнению представителей движения, такое обращение поможет обратить внимание на проблему вывоза мусора в Петербурге. На данный момент мусор не вывозится из дворов. Петербуржцам приходится соседствовать со свалками. Теперь практически в каждом дворе горожане страдают от плохого запаха и нашествия крыс.

Стоит отметить, что ответственность за мусорный коллапс несёт не только администрация Александра Беглова, но и новый регоператор. Напомним, этот статус с начала года приобрела компания "Невский экологический оператор". По условиям контракта именно НЭО должен обеспечивать централизованный вывоз отходов. Однако новый оператор не справляется со своими обязанностями.