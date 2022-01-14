Рост заработной платы в Петербурге составил всего 5% в 2021 году

Власти Санкт-Петербурга дают позитивный прогноз по развитию рынка труда в городе в новом экономическом году. Однако эксперты не согласны с такой оценкой Смольного. Такие результаты демонстрируют альтернативные рейтинги.

Как утверждают представители городской администрации, одним из благоприятных факторов является высокий уровень заработной платы в Северной столице. Однако согласно результатам исследования, проведенного РИА Новости, лишь 15,2% населения Петербурга получают больше 100 тысяч рублей в месяц. Средняя зарплата населения составляет примерно 52 тысячи рублей. Кроме того, Санкт-Петербург вошел в десятку субъектов России по уровню бедности. Так, около 6% петербуржцев получают менее одного МРОТ.

В свою очередь, аналитики сервиса HeadHunter отмечают низкие темпы роста зарплат в городе. В 2021 году он составил лишь 5%. В СМИ неоднократно заявляли о том, что причиной стагнации петербургской экономики является неудачное управление города губернатором Александром Бегловым.