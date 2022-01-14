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  • Опубликована сегодня в 14:31

"Мусорный коллапс" вдохновил активистов Петербурга на создание одежды из отходов

Провал "мусорной реформы" в Петербурге вдохновил городских активистов на создание модной коллекции одежды непосредственно из бытовых отходов. Муниципальный депутат Федор Грудин и команда неравнодушных провели дефиле "Мусор Fashion Week" в сделанных из найденного на свалках моделях.

Мероприятие прошло в "АртМузе", а на манекенщицах были представлены предметы одежды из пакетов для мусора, оберток от конфет, целлофана, ватных дисков и других подручных средств, обнаруженных активистами на переполненных контейнерных площадках Петербурга. Модельер Ксения Иванова назвала коллекцию "Красота спасет Петербург" и включила в нее такие образы, как "Грусть Металлостроя", "Чудеса намыва", "Невеста из Веселого Поселка" и "Вершина Парнаса".

"Если красота способна спасти мир, то Петербург она спасет тем более", — заявил мундеп Федор Грудин.

"Мусорный коллапс" вдохновил активистов Петербурга на создание одежды из отходов. 10301.jpeg

Напомним, что "мусорный коллапс" поразил Петербург в первых числах января, когда в силу вступила "мусорная реформа" и бытовые отходы перестали вывозиться из дворов города неделями. Оказалось, что новый оператор по вывозу мусора АО "Невский экологический оператор" (НЭО) не справляется с обязанностями, а команда губернатора Александра Беглова отвечает на это бездействием. Активисты надеются, что их "обращение" к власти будет услышано и город на Неве спасут от мусора, антисанитарии и нечистот.

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