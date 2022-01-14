Петербуржцы назвали День осла профессиональным праздником Беглова

Международный день осла стал профессиональным праздником губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, по мнению жителей города.

Этот день празднуется ежегодно 14 января, в то время, когда город погряз в мусоре и утопает в тающем снегу. Именно подобные "достижения" градоначальника и его команды вдохновили горожан на то, чтобы поздравить главу Северной столицы в соцсетях.

С ноября прошлого года коммунальные службы Петербурга не в состоянии справиться со снежными завалами и гололедицей, испытывая дефицит кадров, снегоуборочной техники и оборудования. На этом фоне Беглов не придумал ничего лучше, чем подарить две плавильные машины Красноярску под громогласные заявления о готовности администрации к зимнему периоду.

Другим оглушительным провалом Смольного стала борьба с коронавирусной инфекцией. Вопреки, если не благодаря, действиям чиновников, Северная столица уверенно занимает второе место по количеству заболевших в стране. В то же время драконовские меры, принимаемые администрацией Беглова, бьют по горожанам и бизнесу, но никак не по коронавирусу.

Наконец, губернатор инициировал с 1 января 2022 года мусорную реформу, итогом которой стали заваленные мусором дворы Петербурга. Новый подрядчик в лице "Невского экологического оператора" просто не справляется со своей задачей, из-за чего один из красивейших городов России превращается в одну большую помойку.

Неудивительно, что все это вызвало целую волну недовольства среди жителей Северной столицы. Впрочем, в день всех дураков и ослов петербуржцы не забыли о чувстве юмора и поздравили Беглова с профессиональным праздником.