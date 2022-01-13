Штрафы Смольного за плохую расчистку Петербурга от снега коммунальщики возложат на горожан

Администрация Санкт-Петербурга усилит контроль за уборкой снега в городе. Контроль за деятельностью коммунальных служб будет осуществлять Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ). Предполагается, что подобные меры приведут к увеличению количества штрафов, выписываемых городским управляющим компаниям.
Решение об усилении контроля было принято на основании прогнозов синоптиков. Морозная погода в Северной столице сменится потеплением к концу текущей недели. Ранее город уже сталкивался с подобными скачками температуры, при этом подведомственные Комитету по благоустройству структуры не сумели эффективно очистить улицы от снега.
Неудовлетворительная работа грозит таким компаниям штрафами. Так, в конце прошлого года за неубранный снег им уже выписали более 40 млн рублей штрафов.
Отмечается, что управляющие компании Петербурга нередко перекладывают штрафы на плечи горожан, что подтвердил губернатор Александр Беглов. Тем не менее в Смольном не предложили выхода из сложившейся ситуации. Петербуржцы регулярно жалуются на состояние городских дорог, гололедицу и свисающие с крыш сосульки, однако спустя полтора месяца глава города Беглов так и не сумел правильно организовать работу коммунальщиков.
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