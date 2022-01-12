Мусор "занял" парковочные места на проспекте Металлистов

Петербуржцы завалили жалобами созданный по инициативе Смольного портал "Наш Санкт-Петербург". Основная масса претензий касается неубранного снега и заваленных отходами контейнерных площадок. Жители некоторых дворов, куда мусоровозы в этом году еще не заезжали, придумали оригинальный способ привлечь внимание к проблеме.

Жители дома №5 по проспекту Солидарности показали переполненный контейнер, укутанный мусорными пакетами. Во дворе дома №9 в Охотничьем переулке дела гораздо хуже. Там нет даже контейнеров, а отходы в последний раз вывозили 1 января.

"Уже бегают крысы. Давались неоднократные заявки! Каждый раз обещали в течение суток. Так ни разу не вывозили!" — возмущается Иван З., подавший жалобу на портал.

Еще более печальная картина наблюдается в поселке Парголово Выборгского района. Контейнерная площадка по адресу Заречная улица 41 уже не вмещает бытовые отходы. Люди вынуждены оставлять пакеты вдоль проезжей части. По словам Александра А., написавшего претензию на "Наш Санкт-Петербург", жители также столкнулись с крысами.

Тем временем жильцы дома №117 на проспекте Металлистов попытались привлечь внимание к мусорной проблеме оригинальным способом. Они начали складировать мусор на парковочных местах, предположив, что так кучу "быстрее эвакуируют за неправильную парковку, чем заберут профильные службы".

Напомним, 1 января в Петербурге стартовала мусорная реформа. Неготовность Смольного и регоператора проявилась в первые же дни нового года. Многие дворы оказались завалены мусором. В некоторых местах отходы лежат почти две недели, что привело к нашествию крыс.