Бизнес-сообщество Петербурга лишилось прибыли из-за распоряжения Смольного о QR-кодах

Система QR-кодов для общепита и гостиничного бизнеса начала действовать в Санкт-Петербурге 2 января. Предприниматели сообщили, что всего за неделю у них сократилось количество выручки до 70%.

В настоящее время в Северной столице посещать рестораны и бары могут только "официально" переболевшие коронавирусом или полностью вакцинированные горожане. Для всех остальных вход в заведения ограничен. Бизнес-сообщество жалуется, что введенные Смольным под руководством губернатора Александра Беглова меры привели к резкому сокращению выручки. Доходы упали практически у всех.

Например, сеть "Теремок" потеряла до 15% оборота, конфликтов с посетителями также не удалось избежать. В ресторанах Bakunin Group выручка в новогодние праздники упада до 70%. Основатель сети Александр Романенко заявил, что показатели оказались даже ниже тех, что были в допандемийные времена. У сети магазинов "Максидом" выручка сократилась на 30%.

Гостиничный бизнес из-за ввода системы QR-кодов вслед за ресторанами терпит убытки. Инвестор отеля Hotel Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo Виктория Шамликашвили оценила заполняемость гостиницы в среднем в 50-55% за все праздники.

Утром 11 января в Петербурге появился сайт, на котором более 100 организаций открыто заявили о нежелании спрашивать у клиентов QR-коды. Они недовольны, что власти ограничения ввели, а меры поддержки не продумали.