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Александр Беглов упал в рейтинге открытости глав регионов
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  • Опубликована сегодня в 16:35

Александр Беглов упал в рейтинге открытости глав регионов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов оказался на 10 месте в рейтинге глав СЗФО по открытости населению. Он обошел только главу Республики Коми Владимира Уйбу, который занял 11-ю позицию в списке.

Авторы рейтинга считают, что на низкий показатель Беглова могла повлиять его неспособность отвечать на острые вопросы и нежелание общаться с населением. Последние губернатор продемонстрировал во время предновогодней "прямой линии", которая транслировалась в эфире местного телеканала. Зрители заподозрили, что мероприятие было согласованным и записанным заранее.

В эфире прозвучал вопрос от женщины, которую подписали в титрах как Юлия Григорьева, а Беглов обратился к ней по отчеству, но оно в эфире не звучало.

"Спасибо, Юлия Алексеевна, за добрые слова", — ответил тогда Беглов.

Петербуржцы ждали "прямую линию" с Бегловым в надежде услышать, почему коммунальщики не реагируют на снегопад вовремя, но эта тема не была раскрыта. Губернатор признал свою ответственность за уборку в городе, но сначала все равно пытался обвинить во всем глав различных территорий.

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