Актер Романов назвал повсеместной проблему с вывозом мусора в Петербурге

В Петербурге с 1 января стартовала "мусорная реформа", на подготовку которой Смольному давалось три года. Несмотря на весомую отсрочку, город оказался не готов к подобной реформе — с первых дней нового года петербуржцы начали жаловаться на переполненные контейнеры в своих дворах губернатору Александру Беглову.
Проблема с вывозом коммунальных отходов в питерских дворах оказалась повсеместной — именно к такому выводу пришел народный артист Эрнст Романов.
По словам Романова, как только он выходит на улицы Старо-Невского проспекта, то в глаза сразу бросаются горы мусора. Ранее народный артист полагал, что это частное явление, однако оно оказалось общегородским.
Напомним, буквально с первого дня 2022 года начались проблемы с вывозом коммунальных отходов. Многие жители города отмечают, что мусор продолжает копиться с прошлого года, но вывозить его никто не спешит. По словам работников регионального оператора НЭО и комитета Смольного по природопользованию, проблема кроется в припаркованных автомобилях, которые препятствуют вывозу мусора, а также в досрочном прекращении обязанностей предыдущего регионального оператора.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Подземные лодки так и остались фантазией
Человек всегда хотел то в небо взлететь, то под землю спуститься. Однако дальше фантастических книжек дело не сразу пошло. Потом человек начал покорять небо и водные глубины, то с путешествиями под землей как-то все не ладилось.
Эколог предупредил о грозящей Петербургу эпидемии кишечной инфекции
Из-за несвоевременного вывоза мусора петербуржцам угрожает эпидемия кишечных инфекций.