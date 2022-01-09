Актер Романов назвал повсеместной проблему с вывозом мусора в Петербурге

В Петербурге с 1 января стартовала "мусорная реформа", на подготовку которой Смольному давалось три года. Несмотря на весомую отсрочку, город оказался не готов к подобной реформе — с первых дней нового года петербуржцы начали жаловаться на переполненные контейнеры в своих дворах губернатору Александру Беглову.

Проблема с вывозом коммунальных отходов в питерских дворах оказалась повсеместной — именно к такому выводу пришел народный артист Эрнст Романов.

По словам Романова, как только он выходит на улицы Старо-Невского проспекта, то в глаза сразу бросаются горы мусора. Ранее народный артист полагал, что это частное явление, однако оно оказалось общегородским.

Напомним, буквально с первого дня 2022 года начались проблемы с вывозом коммунальных отходов. Многие жители города отмечают, что мусор продолжает копиться с прошлого года, но вывозить его никто не спешит. По словам работников регионального оператора НЭО и комитета Смольного по природопользованию, проблема кроется в припаркованных автомобилях, которые препятствуют вывозу мусора, а также в досрочном прекращении обязанностей предыдущего регионального оператора.