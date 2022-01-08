Беглов не может обеспечить жизнь в Петербурге без субсидий из Москвы

Смольный снова попросил субсидию у Москвы для финансирования сферы здравоохранения. На сайте администрации сообщили, что губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление. Федеральный бюджет даст более 350 млн рублей, которые пойдут на покупку новейшего медицинского оборудования.

Некоторые эксперты считают, что в данном случае Беглову нечем гордиться, раз ему приходится просить помощи у Москвы. В частности, политолог Антон Бредихин удивился, что приходится подключать столицу для решения местных вопросов. Ведь Петербург — второй по значению регион России, и притом вовсе не дотационный.

"Мы знаем, что федеральные средства направляются по большей части дотационным регионам. Видимо, оригинальный бюджет, который в принципе должен быть вторым по стране после Москвы, почему-то не способен выделить средства на эту статью расходов и предоставить населению медицинское обслуживание", — поделился Бредихин.

Он сказал, что у города есть возможность стать центром высококачественной медицины, если градоначальнику удастся самостоятельно решить вопрос с деньгами. Бредихин отметил, что Беглов мог привлечь частных инвесторов или воспользоваться городским бюджетом.