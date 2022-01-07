Петербуржцы критикуют губернатора за испорченное Рождество из-за наледи и непроходимых тротуаров

Коммунальщики Смольного не справились с последствиями снегопада, обрушившегося на Петербург накануне Рождества. На тротуарах сильный гололед, из-за чего пожилые люди не могут самостоятельно добраться до храмов на богослужение. Свое недовольство по этому поводу горожане высказывают в соцсетях.

Они активно ругают губернатора Александра Беглова за неспособность организовать грамотную уборку дорог хотя бы перед праздником.

"Утром пошла с бабушкой в церковь — вела ее за две руки, только бы не упала! Почему вы над нами издеваетесь даже в праздники", — написала одна из недовольных жительниц города.

Другой петербуржец предложил градоначальнику прогуляться по городу и рассказать, как можно добраться до церкви, не получив увечий.

"Я еле довел маму до церкви, шли очень медленно, везде придерживал. А она уже в возрасте! Или таким людям надо дома всю зиму сидеть?", — задался он вопросом.

Стоит отметить, что Смольный во главе с Бегловым не может наладить работу коммунальщиков с самого начала зимы. Если сначала люди жаловались на заснеженные дороги и гололед, то с приходом оттепели появилась еще одна проблемы — ледяные глыбы, свисающие с крыш домов. Петербуржцы не раз просили власти решить проблему, но безрезультатно. Даже праздник Рождества не мотивировал чиновников организовать качественную ликвидацию последствий снегопадов.