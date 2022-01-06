Гребенщиков раскритиковал Смольный за пренебрежение к проблемам Петербурга на фоне снежного коллапса

Борис Гребенщиков подверг критике действия Смольного по борьбе со снегом и льдом на улицах Петербурга на фоне всеобщего снежного коллапса, поразившего город еще в конце ноября. По словам музыканта, власти откровенно пренебрегают решением городских проблем.

Лидер культовой отечественной группы "Аквариум" убежден, что чиновникам Смольного попросту неинтересно этим заниматься городскими проблемами, поскольку у них, вероятно, есть более важные занятия. Впрочем, Борис Гребенщиков подобному положению дел не удивлен, а мнение относительно работы коммунальщиков у него сложилось давно. Равнодушие в среде служителей народа встречается чаще добросовестного исполнения обязанностей, уверен музыкант.

"Я никогда не считал, что власти когда-либо интересовались судьбой людей. Вообще, когда что-то делают для людей, меня это страшно радует. Значит, у кого-то есть совесть", — пояснил Борис Гребенщиков.

Режиссер Алексей Чардымский предрек, что нежелание властей Северной столицы решать проблемы горожан может привести к отказу последних вносить деньги за коммунальные услуги. С чиновников все, "как с гуся вода", напомнил Чардымский.

Губернатор Петербурга Александр Беглов недавно заявил, что с виновными в некачественной уборке снега предпочитает справляться штрафами, а не отчитывать их. При этом сам градоначальник ранее признал, что денежные взыскания в любом случае ложатся на плечи простых горожан.