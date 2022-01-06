Прирост в IT-сфере Петербурга составил 3,7% против 11,2% у Москвы

Санкт-Петербург во многом отстает от Москвы, и вопрос развития сектора информационных технологий — не исключение. Пускай ранее в 2021 году вице-губернатор Станислав Казарин и рассказал о приросте валового регионального продукта (ВРП) в IT-секторе в 3,7%, это повышение стало заметно только за счет падения на 4% в 2020-м году. Прогнозы Казарина относительно будущего в этой сфере неоднозначны.

"Исходя из долгосрочных прогнозов, уверен, что доля информационных технологий в ВРП к 2030 году вырастет если не в разы, то весьма значительно", — заявил он.

И даже если самые лучшие прогнозы Казарина сбудутся, Северная столица все равно не сумеет догнать Москву в сфере IT-технологий. Губернатор Александр Беглов может сколько угодно называть Санкт-Петербург "IT-столицей" и лидером по подготовке кадров в этот сектор, но это не поможет изменить ситуацию. Поскольку даже в кризисный год Москва сумела нарастить наибольшие показатели в сфере ИT-индустрии, чем Петербург в ушедшем 2021 году.

Это все указывает на то, что Смольный во главе с губернатором Бегловым просто не способны поддерживать и грамотно развивать это направление в своем городе.