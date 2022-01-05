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Улицы праздничного Петербурга превратились в жидкое месиво из снега и льда
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  • Опубликована сегодня в 20:31

Улицы праздничного Петербурга превратились в жидкое месиво из снега и льда

Очередной перепад температур капризной петербургской зимы превратили улицы в центре города в непролазное жидкое месиво. Неубранный снег растаял, обнажив скользкий и бугристый лед, который также постепенно преобразовался в талую взвесь.

Так, тротуары на набережной Фонтанки покрылись коркой льда, под которой скрывается кашеообразная жижа.

Улицы праздничного Петербурга превратились в жидкое месиво из снега и льда. 10277.jpeg

Также огромные лужи из талого снега и грязи образовались не пешеходном переходе на улице Белинского.

Улицы праздничного Петербурга превратились в жидкое месиво из снега и льда. 10278.jpeg

После временного потепления в Петербурге ожидаются холода, после которых вся растаявшая на центральных улицах "каша" застынет и превратит исторический центр в огромный ледяной каток. Медики и службы города предупреждают петербуржцев быть аккуратными на улице во избежание падений и травм.

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