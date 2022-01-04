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Показательные поздравления Беглова не помогут решить проблемы сирот Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 17:31

Показательные поздравления Беглова не помогут решить проблемы сирот Петербурга

Центры содействия семейному воспитанию Санкт-Петербурга погрязли в связанных с сексуальным насилием над детьми скандалах, однако губернатор Александр Беглов не предпринимает никаких действий для решения проблемы, ограничиваясь праздничными поздравлениями сирот.

Градоначальник поздравил воспитанников Центра содействия семейному воспитанию № 2 на Васильевском острове с Новым годом, подарив детям сладости и большой музыкальный центр. Телеканал "Санкт-Петербург" сообщил, что у подопечных есть все условия для всестороннего развития. Несмотря на это, в городе остаются нерешенными серьезные проблемы, связанные с воспитанием сирот.

В августе 2021 года стало известно о насильственных действиях со стороны одного из воспитателей Центра содействия семейному воспитанию № 9 в Колпино по отношению к 14-летнему ребенку. Сотрудник в течение нескольких месяцев избивал и оскорблял мальчика. В результате воспитатель стал фигурантом двух уголовных дел.

В мае 2020 года фотографа Александра Брыкова признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанника Центра содействия семейному воспитанию № 8, который в настоящее время является детдомом №10. Кроме того, фигурантами уголовного дела стали бывший замдиректора детдома № 10 Михаил Елин и экс-директор школы № 565 Кировского района Станислав Виноградов. В течение 15 лет они насиловали мальчиков-сирот.

Несмотря на подобные случаи, Смольный и губернатор Беглов фактически игнорируют проблему. Вместо организации проверок, градоначальник предпочитает лишь показательные выступления. В это время петербургские сироты подвергаются насилию со стороны воспитателей.

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