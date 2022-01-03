Смольный переделал "мусорный рынок" в свою пользу

В Петербурге стартовала "мусорная реформа". Если раньше петербуржцы жаловались на плохую работу коммунальных служб Смольного по уборке города от снега, то после Нового года им пришлось столкнуться с мусорными завалами на контейнерных площадках.

Журналисты издания "Бумага" в числе первых заявили о вероятном мусорном коллапсе. Также они рассказали о тендерах, объявленных прошлой осенью единственным оператором по вывозу отходов в городе — компании "Невский экологический оператор".

В октябре 2021 года регоператор объявил несколько аукционов. В тендерах победили компании "Эко Лэнд" и "Автопарк № 1 "Спецтранс"". При этом "Эко Лэнд" недолго работает на рынке, а ее ежегодная выручка составляет 457 млн рублей. Компания получила действующую лицензию на вывоз отходов спустя три недели после объявления тендера — 16 ноября 2021 года, причем конкурс выиграла за счет демпинга.

Результаты конкурсов пыталось оспорить предприятие "Автопарк №6 "Спецтранс"", работающее на рынке с 70-х годов. Его ежегодная выручка составляет 2,5 млрд рублей в год. Только антимонопольное ведомство отклонило жалобы предприятия, признав их необоснованными.

СМИ предполагают, что самого опытного оператора по вывозу ТКО не допустили к участию в тендерах по надуманному предлогу. Дело в том, что "Автопарк №6" отказался продать акции "НЭО", расценивая действия регоператора как попытку осуществить рейдерский захват предприятия с одобрения Смольного. Отметим, прошлым летом "НЭО" заказал оценку акций "Автопарка №6".

Журналисты "Правды.ру" также предполагают, что регоператора может быть причастен к организации картеля.

Основные владельцы "Автопарка №1 "Спецтранс-Инвест" — Анатолий и Константин Язевы. Последний возглавляет ООО "Ст1-Инж", ООО "Новый Свет. Эко", АО "Спецтранс Инвест", а также является бенефициаром еще 11 компаний. По данным "Руспрофайл", "Автопарк №1" имеет разветвлённую сеть "дочек", участие в конкурсе которых и итоги которого формируют подозрения в участии в возможном картеле.

СМИ сообщают, что компания "Новый Свет-Эко" потеряла в выручке за 2021 год, что не помешало ей получить госконтракты, исчисляемые сотнями миллионов рублей.

Ранее Комитет Ленобласти по обращению с ТКО инициировал работу по закрытию полигона "Новый Свет-ЭКО". Журналисты установили, что полигон был аффилирован с семьей Язевых и все попытки Северо-Западного отделения Росприроднадзора приостановить его работу провалились. Это не помешало компании Язевых заключить контракт с "НЭО".

Предприятие "Автопарк №6" проиграло второй тендер на вывоз отходов. Госконтракт получила компания "Эко Лэнд", созданная в 2015 году Владиславом Головатым, Зауром Рустамовым, Михаилом Лобановым и Денисом Зубехиным. При этом Головатый учредил еще 15 организаций, включая "Спецавтотранса".

Компания "Спецавтотранс" связана дочерними структурами с "Грин Лэнд".

Отметим, что весной 2021 года комитет по благоустройству Смольного подготовил новую терсхему обращения с отходами в интересах регоператора.

"Автопарк №6" мог выиграть второй аукцион и получить контракт на обслуживание севера города, но его заявку признали не соответствующей требованиям. Регоператор мог лишить подрядчика контрактов, чтобы разорить и скупить акции за бесценок. Кроме того, третий конкурс выиграл "Ресурс Атэ", связанный с Анатолием Язевым. Журналисты предполагают наличие возможного картельного сговора компаний.

Язевых и руководителя "НЭО" Екатерину Горшкову связывает дружба с братьями Захватовыми, приближенными к губернатору Александру Беглову. Последних в Смольном называют "кошельками Беглова". Горшкову доверили управление "НЭО" по их протекции. Журналисты предполагают, что именно благодаря этому удалось картелизировать рынок сбора, вывоза и утилизации ТКО в Северной столице.