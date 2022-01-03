Смольный переделал "мусорный рынок" в свою пользу

В Петербурге стартовала "мусорная реформа". Если раньше петербуржцы жаловались на плохую работу коммунальных служб Смольного по уборке города от снега, то после Нового года им пришлось столкнуться с мусорными завалами на контейнерных площадках.
Журналисты издания "Бумага" в числе первых заявили о вероятном мусорном коллапсе. Также они рассказали о тендерах, объявленных прошлой осенью единственным оператором по вывозу отходов в городе — компании "Невский экологический оператор".
В октябре 2021 года регоператор объявил несколько аукционов. В тендерах победили компании "Эко Лэнд" и "Автопарк № 1 "Спецтранс"". При этом "Эко Лэнд" недолго работает на рынке, а ее ежегодная выручка составляет 457 млн рублей. Компания получила действующую лицензию на вывоз отходов спустя три недели после объявления тендера — 16 ноября 2021 года, причем конкурс выиграла за счет демпинга.
Результаты конкурсов пыталось оспорить предприятие "Автопарк №6 "Спецтранс"", работающее на рынке с 70-х годов. Его ежегодная выручка составляет 2,5 млрд рублей в год. Только антимонопольное ведомство отклонило жалобы предприятия, признав их необоснованными.
СМИ предполагают, что самого опытного оператора по вывозу ТКО не допустили к участию в тендерах по надуманному предлогу. Дело в том, что "Автопарк №6" отказался продать акции "НЭО", расценивая действия регоператора как попытку осуществить рейдерский захват предприятия с одобрения Смольного. Отметим, прошлым летом "НЭО" заказал оценку акций "Автопарка №6".
Журналисты "Правды.ру" также предполагают, что регоператора может быть причастен к организации картеля.
Основные владельцы "Автопарка №1 "Спецтранс-Инвест" — Анатолий и Константин Язевы. Последний возглавляет ООО "Ст1-Инж", ООО "Новый Свет. Эко", АО "Спецтранс Инвест", а также является бенефициаром еще 11 компаний. По данным "Руспрофайл", "Автопарк №1" имеет разветвлённую сеть "дочек", участие в конкурсе которых и итоги которого формируют подозрения в участии в возможном картеле.
СМИ сообщают, что компания "Новый Свет-Эко" потеряла в выручке за 2021 год, что не помешало ей получить госконтракты, исчисляемые сотнями миллионов рублей.
Ранее Комитет Ленобласти по обращению с ТКО инициировал работу по закрытию полигона "Новый Свет-ЭКО". Журналисты установили, что полигон был аффилирован с семьей Язевых и все попытки Северо-Западного отделения Росприроднадзора приостановить его работу провалились. Это не помешало компании Язевых заключить контракт с "НЭО".
Предприятие "Автопарк №6" проиграло второй тендер на вывоз отходов. Госконтракт получила компания "Эко Лэнд", созданная в 2015 году Владиславом Головатым, Зауром Рустамовым, Михаилом Лобановым и Денисом Зубехиным. При этом Головатый учредил еще 15 организаций, включая "Спецавтотранса".
Компания "Спецавтотранс" связана дочерними структурами с "Грин Лэнд".
Отметим, что весной 2021 года комитет по благоустройству Смольного подготовил новую терсхему обращения с отходами в интересах регоператора.
"Автопарк №6" мог выиграть второй аукцион и получить контракт на обслуживание севера города, но его заявку признали не соответствующей требованиям. Регоператор мог лишить подрядчика контрактов, чтобы разорить и скупить акции за бесценок. Кроме того, третий конкурс выиграл "Ресурс Атэ", связанный с Анатолием Язевым. Журналисты предполагают наличие возможного картельного сговора компаний.
Язевых и руководителя "НЭО" Екатерину Горшкову связывает дружба с братьями Захватовыми, приближенными к губернатору Александру Беглову. Последних в Смольном называют "кошельками Беглова". Горшкову доверили управление "НЭО" по их протекции. Журналисты предполагают, что именно благодаря этому удалось картелизировать рынок сбора, вывоза и утилизации ТКО в Северной столице.
Странные правила дорожного движения в разных странах мира
Мало кто может похвастаться тем, что знает абсолютно все правила дорожного движения в собственной стране. что уж тогда говорить о правилах, которые действуют в других странах? Тем более, что среди них есть немало и, мягко говоря, странных.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Изучая пьяниц, ученый разделил их на семь типов
В 1834 году в Глазго была издана интересная книга. Называлась она "Анатомия пьянства". Ее автор, хирург Роберт Макниш разделил всех пьяниц на 7 видов.
Как исчезала Византийская империя
Ни одна империя не может существовать вечно - это исторический закон. Не миновала эта участь и Византию.