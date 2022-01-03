На дорогах Петербурга наблюдается нехватка снегоуборочной техники

Коммунальные службы Смольного не смогли оперативно убрать дороги Петербурга после сильных осадков, которые принес циклон "Себастиан".

Как отмечают жители города, на утро воскресенья, 2 января, коммунальщики не смогли оперативно очистить город от выпавшего ночью снега. А на дорогах так и не заметили снегоуборочной техники. Так же они не произвели обработку тротуаров и проезжей части песко-соляной смесью, чем спровоцировали появление гололеда.

Подобная обстановка может нести угрозу здоровью горожан, которые в условиях сильного ветра вынуждены быть предельно осторожными при передвижении по городу.

С начала зимы в Петербурге сложилась сложная ситуация с уборкой снега с улиц и придворовых территорий. По мнению горожан и экспертов, причиной тому стали неэффективные действия профильных комитетов Смольного, а также дефицит снегоуборочной техники и ресурсов.

При этом ранее губернатор Петербурга Александр Беглов высказал своё мнение о причинах снежного коллапса в городе. По его словам, во всем виноваты местные управляющие компании.