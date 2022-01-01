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Петербург завалило мусором после новогодней ночи
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  • Опубликована сегодня в 10:19

Петербург завалило мусором после новогодней ночи

С 1 января Санкт-Петербург перешел на новую систему переработки отходов. Однако в первый же день "мусорной реформы" жители города столкнулись с неубранным мусором. Напомним, подрядчиком выступает компания "Невский экологический оператор".

Обещанные контейнеры для разных видов мусора стоят на некоторых площадках, но отходы внутри не соответствуют заявленным на пояснительном стенде. Основную часть ненужных вещей жители города поместили в соседнюю емкость.

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На многих площадках контейнеры отсутствуют вовсе. Строительные отходы и другие виды мусора лежат около изгороди под открытым воздухом.

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Подобная ситуация наблюдается в скверах и парках. Урны заполнены отбросами, однако специальные службы до сих пор не вывозят мусор.

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Ранее журналисты "Делового Петербурга" сообщали, что для вывоза отходов в период новогодних праздников администрация Смольного увеличит мощности. Как отмечалось, службы будут работать сверх графика. Несмотря на заверения политиков, за три года отсрочки администрация Александра Беглова не смогла подготовить город к реформе.

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