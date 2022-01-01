Режиссер Чардымский недоволен уборкой мусора в Санкт-Петербурге

Артист недоумевает, почему петербуржцы, которые платят налоги, в том числе и на вывоз мусора, должны тонуть в горах хлама, особенно в праздники.

Мусорный беспредел Чардымский пережил сам. Он живёт в многоквартирном и многоэтажном доме, так что лично наблюдал, что происходит, когда несколько дней не вывозят мусор.

"У нас в ТСЖ вроде начальники нормально работают. Но то ли они не подписали [договоры], то ли что еще, но до Нового года во дворе не было контейнеров дней пять. И вот вчера или позавчера привезли маленький контейнер", — рассказал артист.

Актёр недоумевает, почему коммунальщики устраивают себе "выходные", когда должны работать. Кроме того, он напоминает про опасность грызунов, переносящих заболевания, если их привлекут горы мусора.

Если коммунальщики неспособны самостоятельно организовать работу по уборке снега и вывозу мусора, считает Чардымский, то необходимо решать вопрос на уровне ЗакСа. Мнение, что убирать свои территории должны те, кто недоволен их захламлением, энтузиазма у артиста не вызвало. Он напомнил, что каждый должен заниматься своим делом, а на содержание коммунальных служб выделяются средства с налогов.

Жалобы на заваленные мусором площадки уже неоднократно появлялись на странице Беглова "ВКонтакте". Петербуржцы крайне недовольны подобным пренебрежением к горожанам, которое способно испортить новогодний отдых.