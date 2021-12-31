Новогодние праздники могут быть испорчены снегопадом и некачественной уборкой

Новые снегопады приносят в Петербург очередные проблемы. Из-за того, что Смольный не организовал оперативный вывоз снега на пункты утилизации, по обочинам дорог и вдоль тротуаров образуются огромные сугробы. Жители сообщают, что сваленный снег начал выламывать ограждения газонов в некоторых районах города.
В Telegram-каналах появились публикации о подобных ситуациях на улице Панфилова в Красногвардейском районе. Там декоративные ограды разворотило уже в двух местах.
Если ситуация со снегопадами усугубится, Смольному придется серьезно потратиться на восстановление разрушенных конструкций.
Жители всех районов города жалуются на огромные сугробы. Так, на пересечении проспекта Просвещения и улицы Кустодиева выросла гора снега высотой с остановку общественного транспорта, расположенную в непосредственной близости. Снежная насыпь с каждым днем становится все выше, но вывозить снег коммунальные службы не спешат.
Количество жалоб легко отследить на портале "Наш Санкт-Петербург". После снегопада, прошедшего в ночь на 31 декабря, обращений по поводу неубранного снега поступило особенно много. Однако просьбы убрать снежные завалы массово появлялись и накануне — когда несколько дней стояла погода без осадков.
По прогнозу синоптиков, кратковременная оттепель уже к ночи 1 января сменится легким морозом, что приведет к образованию гололеда. Судя по опыту прошлых дней, Смольный во главе с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым не будет усиливать работу коммунальщиков в новогоднюю ночь, а значит, праздничные гуляния для некоторых горожан могут обернуться травмами и повреждениями.
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