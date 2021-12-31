Власти Санкт-Петербурга в 2021 году провалили решение поставленных перед ними задач по всем приоритетным направлениям. Жители Северной столицы разочарованы проявленными чиновниками некомпетентностью и равнодушием.
Уходящий год запомнится петербуржцам как один из самых неудачных в истории работы Смольного. Даже утром 31 декабря улицы города остаются неубранными от снега, в очередной раз доказывая халатность Смольного, не потрудившегося подготовить Петербург к достойному виду в канун Нового года.
Снежный коллапс — не единственное следствие неэффективной работы администрации губернатора Александра Беглова. Многие проблемы остались нерешенными в коммунальной сфере — ветхие теплосети в этом году спровоцировали ряд серьезных аварий. Тяжелые времена переживает и местный бизнес, который так и остался без поддержки властей и продолжает стремительно терять прибыль в условиях пандемии. Говоря о ситуации в борьбе с коронавирусом успехов еще меньше. Петербург вот уже долгое время занимает одну из первых строк среди городов России с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Пригожин рассказал западным журналистам о том, как русские воины спасают мир от насилия и несправедливости
Заявление бизнесмена Евгения Пригожина было опубликовано пресс-службой компании "Конкорд" в ответ на запрос издания Financial Times.
Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией
Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.
Депутат Вишневский выступил в защиту археологических памятников Охтинского мыса
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, еще раз напомнил о важности сохранения историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Охтинского мыса.
Бездействие Беглова заставляет горожан оставлять жалобы на портале "Наш Санкт-Петербург"
Коммунальные службы Смольного продолжают игнорировать ситуацию с уборкой на улицах Санкт-Петербурга.