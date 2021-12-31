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Новый год начнется в Петербурге со старых проблем
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  • Опубликована сегодня в 14:24

Новый год начнется в Петербурге со старых проблем

Власти Санкт-Петербурга в 2021 году провалили решение поставленных перед ними задач по всем приоритетным направлениям. Жители Северной столицы разочарованы проявленными чиновниками некомпетентностью и равнодушием.

Уходящий год запомнится петербуржцам как один из самых неудачных в истории работы Смольного. Даже утром 31 декабря улицы города остаются неубранными от снега, в очередной раз доказывая халатность Смольного, не потрудившегося подготовить Петербург к достойному виду в канун Нового года.

Снежный коллапс — не единственное следствие неэффективной работы администрации губернатора Александра Беглова. Многие проблемы остались нерешенными в коммунальной сфере — ветхие теплосети в этом году спровоцировали ряд серьезных аварий. Тяжелые времена переживает и местный бизнес, который так и остался без поддержки властей и продолжает стремительно терять прибыль в условиях пандемии. Говоря о ситуации в борьбе с коронавирусом успехов еще меньше. Петербург вот уже долгое время занимает одну из первых строк среди городов России с самой неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

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