Экс-помощник психолога Курпатова поплатился за попытку пожить роскошной жизнью за счет известного теледоктора

Популярный российский специалист в области психологии и работы мозга Андрей Курпатов сейчас находится на пике творческой карьеры. На днях вышла его новая книга "Машина мышления", стартовала работа над новым циклом научно-популярных изданий. В таких условиях доктор вынужден перепоручать многие процессы различным людям. Этим человеком стал и Алексей Иевский, представивший себя человеком с трудной судьбой, который сумел побороть обстоятельства и стремится к жизненному успеху.
На первых порах молодой человек добросовестно помогал Курпатову и заслужил его доверие. И на этом этапе сорвался, сообщает Pravda.Ru.
Иевский вновь пристрастился к наркотикам, стал переводить средства со счетов своего шефа, переписал на себя часть имущества и элитное авто. Алексей завел дорогую коллекцию часов, закатывал шикарные вечеринки, а когда Курпатов вскрыл обман, попросту сбежал в Израиль.
Силовикам удалось задержать злоумышленника, и ныне он пребывает в СИЗО. Однако Иевский передал своему отцу скрины личной переписки доктора Курпатова, которой тот стал шантажировать психолога. К сожалению, представители "желтой прессы" стали ему в этом подыгрывать. Курпатов, как человек науки, не хотел погрязать в склоках и тяжбах и готов был уладить дело мировой, если бы ему вернули имущество, но со стороны Иевского должной реакции пока нет.
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