Беглов не может разобраться, как премировать тренеров-олимпийцев

15 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал изменения в постановление о присуждении премий. Однако сейчас вышло новое распоряжение вернуть все обратно.

Петербургские власти хотят отменить ранее подписанное губернатором постановление. Суть его заключалась в присуждении премии тренерам-олимпийцев. Однако этот документ вызывает массу вопросов у спортсменов, сообщает "Коммерсант".

Дело заключается в том, что в новой редакции, которая была опубликована за день до постановления Беглова о награждении говорится, что премии "за каждый результат" отменяются. Вместо них будут доплаты "за наивысший результат". Исходя из этого вывод такой, что петербургские спортсмены, которые завоевали несколько медалей на олимпиаде в Токио, сравнялись с коллегами, которые принесли одну награду.

Источник сообщил, что Александра Беглова возмутило постановление, которое он сам же и подписал. Известно, что сейчас готовится новый документ, где будет отменена норма премирования "за наивысший результат". С чем все это связано — непонятно. Предполагается, что связано это может быть с сопоставлением сумм самих выплат и их количества в других регионах России.

Сумма премии для тренеров олимпийцев в Санкт-Петербурге равняется 5 млн рублей за первое место. За серебро можно получить 2,5 млн. бронза оценивается в ,5 млн. Четвертое место оплачивается в количестве 600 тысяч рублей. За пятое и шестое места могут быть зачислены премии, если велась подготовка спортсменов в индивидуальных программах.

В других регионах страны суммы достаточно скромнее. Например, в Московской области можно располагать на 1 млн, 700 тыс и 500 тыс за первое, второе и третье место соответственно. В столице России доплаты составят 2 млн, 1,25 млн и 850 тысяч рублей. Премии платятся за каждый результат.