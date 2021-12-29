Депутат Вишневский выступил в защиту археологических памятников Охтинского мыса

Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, еще раз напомнил о важности сохранения историко-архитектурных памятников, расположенных на территории Охтинского мыса.

Оппонентом Вишневскому выступила архитектурный критик Мария Элькина. В археологических находках допетровской эпохи на мысу она не видит ничего ценного для города и горожан, а градозащитников называет "радикально настроенными".

"Госпожа Элькина давно известна мне и не только мне двумя качествами: она ненавидит градозащитников и лоббирует, выступает за застройку Охтинского мыса и не только. Поэтому ничего удивительно тут нет, это не первый ее текст такого рода, каждый действует как умеет", — высказался Вишневский по этому поводу.

Лоббируют интересы "Газпрома", по мнению депутата, не только колумнисты и блогеры. Минкульт и Смольный выступают с ними единым фронтом в данном вопросе.

"Обещание организовать на полутора тысячах квадратных метров некую экспозицию — это насмешка, потому что площадь, на которой располагаются археологические памятники, которые необходимо сохранить, около 40 тысяч квадратных метров", — подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин лично просил чиновников Смольного прислушаться к мнению жителей Петербурга и сохранить памятники древней архитектуры на Охтинском мысу.

"На мой взгляд, и не только на мой, просто саботируется даже поручение президента, данное год назад на встрече с советом по правам человека. Министерство культуры представило в качестве исполнения этого поручения абсолютно лживый доклад, где все искажено и передернуто", — возмутился парламентарий.

С его слов, известный археолог Олег Иоаннисян сделал очень подробный разбор этого доклада и сумел показать, что "там одно нагромождено на другое". Вишневский настаивает, что памятники Охтинского мыса необходимо взять на учет. Хотя бы потому, что находящаяся там крепость Ландскрона (в отличие от крепости Ниеншанц) вообще никем не охраняется и может быть утрачена, также как стоянка человека периода неолита.

"Мы будем настаивать, чтобы археологический музей находился на всей территории Охтинского мыса, а не только вот эта имитация жалкая на полутора тысячах метрах, которая позволит "Газпрому" застроить все остальное, уничтожив памятники", — указал Вишневский.

В новом году Борис Вишневский собирается организовать встречу губернатора Александра Беглова с депутатами и активистами по вопросу сохранения исторического наследия Охтинского мыса.

"Я считаю, что намерение "Газпрома" уничтожить часть исторической памяти нашей страны, которую действительно нужно охранять, оно абсолютно чудовищно и недопустимо", — подытожил Вишневский.

Ранее в прессе сообщали, что депутат Вишневский направил градоначальнику запрос об окончательных планах Смольного по поводу застройки вышеуказанной территории. Однако у Беглова не нашлось времени, чтобы ответить.