Награду заслуживают сами организаторы: ученые раскритиковали премию "ВРАЛ-2021"

Очередная церемония вручения антипремии "Почетный академик ВРАЛ-2021" прошла 25 декабря 2021 года. Организаторы позиционируют мероприятие как инструмент борьбы с мифами и дезинформацией в научной сфере. Но, по мнению специалистов, они преследуют противоположные цели.

В этот раз на голосование было выдвинуто 14 кандидатур. Финалистами, как сообщает Regnum, стали:

Ольга Четверикова;

Антон Мысливец;

Андрей Курпатов.

Выбор жюри в пользу последнего крайне удивил пользователей. Курпатов попал в номинанты на антипремию за рассмотрение понятия "цифровой аутизм". Эксперт объяснял, как современное обилие информации может вызвать у человека состояние, схожее с данным расстройством.

Уличить Курпатова в создании мифов попыталась Наталья Кисельникова, основатель проекта "Вольта" и представительница образовательного центра с неоднозначной репутацией "Психодемия". Комментаторы на сайте антипремии "Почетный академик ВРАЛ" не раз отмечали, что, при всем эпатаже, психолог действительно занимается наукой и высказывает здравые идеи.

Один из пользователей, Евгений Алимпиев, признал неприязнь к Курпатову. Но он отметил, что проблемы цифровой зависимости не придуманы психологом и беспокоят власти разных стран.

Представители научного сообщества в целом критически относятся к антипремии, впервые врученной в 2016-м. Станислав Белковский, известный психолог, назвал подобные мероприятия пиаром. По его мнению, организаторы стараются привлечь к себе внимание, оскорбляя достижения знаменитых людей.

"В советское время они работали бы в структурах, вроде 1-го отдела академии наук. И блокировали бы свежие идеи", — добавил специалист.

СССР вспоминали и другие представители российского научного сообщества. В частности, они говорили о печальной судьбе Николая Вавилова. Ученый умер в тюрьме, куда попал после доносов. Комментаторы сравнили эту ситуацию с анонимным голосованием, предлагаемым для определения лауреатов на антипремию "ВРАЛ".

Ситуацию с Курпатовым его коллеги посчитали явным примером информационной охоты или травли. Психолог попал в ряды получателей антипремии вместе с историком, заявляющим об опасности сети 5G и вакцинации (Ольгой Четвериковой). Скептики отметили, что ранее премия уже использовалась для сведения личных счетов. Историк Александр Соколов, впоследствии задержанный по подозрению в убийстве и расчленении студентки, пытался добиться вручения антинаграды своему коллеге, Евгению Панасенкову.

Клинический психолог Денис Макаровский сравнил идеи подобных мероприятий с проявлением оппозиционного расстройства личности, вызывающего желание провоцировать и задирать окружающих. Эксперты уверены, что организаторы "ВРАЛ" первыми заслуживают получить эту антинаучную награду.