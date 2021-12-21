Власти Петербурга проигнорировали обращение актера Краско к президенту из-за плохой уборки снега

Реакции от Смольного на открытое письмо Ивана Краско к президенту не последовало — уборка снега в городе на Неве лучше не стала. Народный артист РФ обратился к Владимиру Путину с жалобой на ненадлежащее состояние тротуаров и придомовых территорий в Северной столице. Иван Краско, как и тысячи пожилых петербуржцев, практически оказался заперт в квартире, так как перемещение по улицам Петербурга небезопасно.
Однако спустя неделю ситуация в городе никак не изменилась. Коммунальные службы все также не могут справиться с осадками, а власти, включая губернатора Александра Беглова, даже не обещают все исправить, возмущается директор Краско Вячеслав Смородинов.
"Несмотря на то, что к Ивану Ивановичу присоединились и Лариса Луппиан, и Александр Галибин, и Андрей Ургант — да много кто из знаменитостей, — ничего не помогло. Ему не поступило ни одного звонка. Ни одного предложения. Он так и не услышал ни одного обещания "Мы все исправим", — отмечает Смородинов.
Вот уже почти месяц Петербург утопает в снегу. Из-за нерасчищенных дорог в городе образовались пробки и гололед. Кроме этого, увеличилось количество травм от падающих сосулек. Эта ситуация в очередной раз доказывает несостоятельность администрации и неспособность Беглова эффективно решать возникшие коммунальные проблемы.
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