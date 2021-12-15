Российские актёры негативно оценили работу Смольного по уборке снега в Петербурге

Известные российские актёры Андрей Ургант, Александр Половцев и Самвел Мужикян раскритиковали работу губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, профильных комитетов Смольного и городских коммунальных служб по уборке города от снега и наледи.

С конца ноября в Северной столице сохраняется сложная ситуация со снегом. Первые снегопады показали неготовность городских властей и коммунальщиков к зимнему сезону. С приходом третьего циклона в Петербурге началась оттепель. Неубранные снежные кучи начали таять, на дорогах и перекрестках образовались лужи, а на кровлях домов сформировались огромные и опасные ледяные глыбы.

"По поводу работы коммунальщиков хочу только сказать, что очень опасно ходить по городу. Я вчера падал. Слава богу ничего не сломал. Нужно убирать наледь и снег. Тут дело не в технике и её нехватке. Нужно убирать все пешеходные зоны", — рассказал Ургант.

Его поддержал Александр Половцев, отметивший, что Петербург вообще не убирают, и эта ситуация повторяется из года в год.

"Это ужасно. И очень стыдно за наш Петербург. Не везёт нам с губернаторами. Это же все видят и это всё очевидно", — заявил актёр.

Мужикян назвал неуважительным отношение Смольного к петербуржцам.

"В очередной раз мы наблюдаем за тем, что забота о людях лишь на словах. Рапортуют-рапортуют, докладывают-докладывают, а когда всё доходит до дела, то "всё у нас не работает, всё у нас не так". Дураки и дороги. Очень дорогие наши дураки", — отметил в заключение артист.

В конце октября губернатор Александр Беглов утверждал, что город готов к любым чрезвычайным ситуациям в осенне-зимний период. Но уже третью неделю коммунальщики не могут очистить город от сугробов и льда. Автомобилисты ежедневно стоят в пробках, а пешеходы рискуют получить переломы в результате падения на обледенелых тротуарах.

Вчера, 14 декабря, пять горожан пострадали после обрушения ледяных глыб. Два человека попали в Мариинскую больницу с черепно-мозговыми травмами. Помимо взрослых, пострадал 10-летний школьник. Ему упавшая сосулька повредила правое плечо.