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  • Опубликована вчера в 20:01

"Абрау-Дюрсо" сенсационно "подвинул" французских виноделов в мировом топе

Недавно в Великобритании состоялись конкурсные дегустации вин CSWWC. На протяжении двух недель жюри ознакамливалось с элитными образцами от виноделов со всего мира. Возглавил экспертную комиссию Том Стивенсон. Именно он и стал основателем международного дегустационного конкурса.

В 2021 году свои напитки к оценке представили более 170 виноделен, которые приехали из 19 стран мира. Общее количество образцов превысило тысячу. Выбрать лучшие напитки экспертам было нелегко. Больше всего образцов предоставили виноделы из Великобритании, Италии и Франции. Отметим, что их напитки славятся своим качеством и приятным послевкусием.

Сенсацией стала победа российского винного дома "Абрау-Дюрсо" в номинации Rising Star, что переводится как "Восходящая звезда". Это была не последняя награда отечественного бренда. Винному дому из России дали ещё серебряную медаль за Brut d'Or Blanc de Blancs, а образец Victor Dravigny Brut вовсе завоевал титул национального чемпиона. Добавим, что оба напитка относятся к урожаю 2018 года.

Для российских производителей вин это был своеобразный дебют. Они ещё никогда до этого не заявляли о своём продукте так громко.

Как пишет портал "Комсомольская правда", дегустационный конкурс CSWWC был создан для открытия и продвижения новых виноделен. Такой замысел был у его основателя Тома Стивенсона. Однако в конкурсе также участвуют образцы от именитых винных домов.

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