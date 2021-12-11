Власти Петербурга выделили 15 дней на уборку одного сугроба

Власти Петербурга в очередной раз не были готовы к зиме и не учли уроки прошлых годов. Декабрь 2021 года превратился для жителей города в снежное испытание, но Смольный не торопится решать проблемы.

С ноября Санкт-Петербург посетили сразу два циклона, которые принесли с собой снегопады, наледь и сосульки. Нерасторопность дорожных служб стала причиной роста числа ДТП, а жители города стали чаще обращаться к травматологам из-за непреднамеренных "танцев на льду".

Число жалоб от жителей города на портале "Наш Санкт-Петербург" растёт. Однако комитет благоустройства выделяет на уборку одного сугроба до 15 дней.

Реакция коммунальщиков на сосульки выглядит чуть более оптимистично, они обещают решить вопрос в течении недели. При том что с середины декабря синоптики обещают потепление, не сложно догадаться, что Смольный вероятно планирует дожидаться момента, когда лёд и снег сами покинут город.

Издание "Мойка 78" сообщило, что в разгар снежного коллапса коммунальщики пожаловались на нехватку персонала. Чиновники попробовали исправить ситуацию при помощи акции "дворник-шеринг" с наймом желающих убирать снег за одну тысяч рублей в день. Однако затея провалилась. Другая идея светлых голов из Смольного, привлечь для уборки учащихся школ за 500 рублей тоже провалилась. Пресса сообщила, что старшеклассников якобы выгоняют чистить снег отнюдь не с их согласия.

При этом ещё осенью губернатор Александр Беглов заверял журналистов, что Петербург готов к погодным вызовам осени и зимы.