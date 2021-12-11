Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 11.12.2021 : 73,6059
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 11.12.2021 : 83,1158
Власти Петербурга выделили 15 дней на уборку одного сугроба
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована 11.12.2021 в 8:11

Власти Петербурга выделили 15 дней на уборку одного сугроба

Власти Петербурга в очередной раз не были готовы к зиме и не учли уроки прошлых годов. Декабрь 2021 года превратился для жителей города в снежное испытание, но Смольный не торопится решать проблемы.

С ноября Санкт-Петербург посетили сразу два циклона, которые принесли с собой снегопады, наледь и сосульки. Нерасторопность дорожных служб стала причиной роста числа ДТП, а жители города стали чаще обращаться к травматологам из-за непреднамеренных "танцев на льду".

Число жалоб от жителей города на портале "Наш Санкт-Петербург" растёт. Однако комитет благоустройства выделяет на уборку одного сугроба до 15 дней.

Власти Петербурга выделили 15 дней на уборку одного сугроба. 10179.jpeg

Реакция коммунальщиков на сосульки выглядит чуть более оптимистично, они обещают решить вопрос в течении недели. При том что с середины декабря синоптики обещают потепление, не сложно догадаться, что Смольный вероятно планирует дожидаться момента, когда лёд и снег сами покинут город.

Власти Петербурга выделили 15 дней на уборку одного сугроба. 10180.jpeg

Издание "Мойка 78" сообщило, что в разгар снежного коллапса коммунальщики пожаловались на нехватку персонала. Чиновники попробовали исправить ситуацию при помощи акции "дворник-шеринг" с наймом желающих убирать снег за одну тысяч рублей в день. Однако затея провалилась. Другая идея светлых голов из Смольного, привлечь для уборки учащихся школ за 500 рублей тоже провалилась. Пресса сообщила, что старшеклассников якобы выгоняют чистить снег отнюдь не с их согласия.

При этом ещё осенью губернатор Александр Беглов заверял журналистов, что Петербург готов к погодным вызовам осени и зимы.

Мир

Вторая премьера фильма

Вторая премьера фильма "16-й" была сорвана американской полицией

Премьера фильма "16-й" была сорвана в США силами сотрудников местной полиции и ФБР.

Читать полностью
Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Постпред США в ООН обеспокоена судьбой боевиков в Мали

Линда Томас-Гринфилд, постоянный представитель США при ООН, заявила, что Америка "обеспокоена" фактом работы в Мали российских инструкторов.

Читать полностью

Общество

"Абрау-Дюрсо" сенсационно "подвинул" французских виноделов в мировом топе

Недавно в Великобритании состоялись конкурсные дегустации вин CSWWC.Сенсацией стала победа российского винного дома "Абрау-Дюрсо" в номинации Rising Star.

Читать полностью
Мундеп Грудин подал иск на КИО в связи с разрушением исторических памятников в Санкт-Петербурге

Мундеп Грудин подал иск на КИО в связи с разрушением исторических памятников в Санкт-Петербурге

Муниципальный депутат Фёдор Грудин в своём аккаунте в социальной сети "ВКонтакте" поднял вопрос о проблемах сохранения исторического наследия Петербурга.

Читать полностью

Новости