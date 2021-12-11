Кризис в сфере гостеприимства не мешает Смольному хвастаться высоким турпотоком

За 2021 год Петербург посетило порядка 4,5 млн российских и 200 тысяч иностранных туристов. Об этом, ссылаясь на комитет по туризму, сообщает издание "Фонтанка". В Смольном данные показатели отмечают как высокие, однако на деле все выглядит не так оптимистично.

В 2019 году Северная столица приняла свыше 10 млн гостей, из них половина — иностранные граждане. В прошлом году город посетило 2,9 млн туристов (500 тысяч иностранцев). Все это указывает на то, что туристический поток стремительно падает, и есть вероятность, что ситуация усугубится.

В частности, так считает ответственный секретарь межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова.

По ее словам, к Новому году турпоток может упасть более чем в два раза. Поводом для этого станет непростая эпидемиологическая обстановка и жесткие антиковидные ограничения Смольного.

Стоит отметить, что еще в октябре представители туриндустрии отправляли губернатору Петербурга Александру Беглову письмо с требованием ослабить антиковидные меры в сфере гостеприимства. Однако градоначальник на него никак не отреагировал. Более того, была введена система QR-кодов, порог обязательной вакцинации в 80% сотрудников отелей и другие ограничения. При этом, как отмечали журналисты и депутат ЗакСа Борис Вишневский, Смольный не оказал предпринимателям никакой поддержки.

Примечательно, что ежегодно каждый иностранный турист оставляет в нашей стране порядка 900 долларов. Учитывая, что Петербург — одно из ключевых туристических направлений в РФ, городской бюджет теряет немалую часть налоговый поступлений.