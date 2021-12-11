Петербуржцы не досчитались веток на главной елке города

Администрация города выделила на городское оформление на 130 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, но петербуржцы не оценили новогоднее убранство: елка — "лысая", а иллюминация — редкая и старая.

Для Нового года Смольный установил на Дворцовой площади 30-метровую 90-летнюю ель. Ее доставили из Приозерского района Ленобласти. К 20 декабря, согласно обещаниям властей, она будет полностью наряжена: для этого администрация города закупила 300 игрушек и несколько тысяч метров подсветки. Помимо этого, в центральных районах города развесили игрушки и гирлянды, а в Мойке и Крюковом канале установили электрические елки. По некоторым наблюдениям СМИ, к организации доставки и украшению елки имеют отношение братья Захватовы.

Жители города огорчились новогодним декором, назвав его "позорным и убогим". При доставке ель повредили. В итоге она осталась с дырами в кроне и "лысыми" ветвями. Раскритиковав работу Смольного горожане написали в социальных сетях гневные посты.

Жители говорят, что власти испортили праздничное настроение невыполненными обещаниями, поэтому предпочитают проводить время дома, чем гулять по скудно украшенным улицам.

Петербуржцы негативно отзываются и про украшение улиц. Редко встречающиеся старые гирлянды ассоциируются у граждан с тоской, безнадегой и завистью к Москве. Жители жалуются, что власти российской столицы более ответственны и внимательны как к городу, так и к горожанам.

Боль петербуржцев понятна. Городские украшения приобретаются в том числе за счет их налоговых отчислений. Не выполненные обещания Смольного еще и за чужой счет оскорбляют жителей и вызывают плохое настроение, особенно на фоне коронавирусных ограничений и высокого уровня смертности. Администрация города обещала в этом году выделить на 130 миллионов рублей больше, чтобы закупить крупную партию украшений и, как сказал губернатор: "установить украшения в каждом дворе".

В итоге губернатор не смог сдержать обещания, но у него получилось испортить настроение жителям: украшения Мойки и Крюкова канала даже попали в антирейтинг уродливых декораций.