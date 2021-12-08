Дворники сбрасывают снег прямо на машины петербуржцев

Петербуржцы жалуются на качество работы коммунальщиков, очищающих дороги и тротуары. По словам горожан, они зачастую не могут подобраться к своим автомобилям, заваленными сугробами. Дворники сгребают лопатами снег и просто бросают в сторону машин. Ни Смольный, ни сам губернатор Александр Беглов не комментируют эту проблему.

В ходе телепередачи "Середина дня" рассказали о главных проблемах Северной столицы, которые начались с приходом снегопадов. Ведущая программы обратила внимание на то, что спецтехника утрамбовывает плотную "стену" из снега по обеим сторонам дороги. Позднее автомобили просто не могут пересечь это препятствие.

"Хорошо, если высокая машина, хорошо, если в багажнике есть лопата. А если нет? Если владелец подошёл к машине, а там плотная стена снега не позволяет ему выехать?" — спросила ведушая.

Глава общественной организации потребителей "Справедливость" Николай Тямшанский отметил, что действия коммунальщиков неправомерны. Специалисты должны были чистить дороги как раз для того, чтобы по ним могли ездить петербуржцы. Однако подобные ситуации ограничивались только жалобами. Ещё никто не доводил дело до суда.

По словам Тямшанского, горожане могут потребовать от коммунальщиков очистить машину от снега, однако им не стоит ожидать быстрого и эффективного результата. Не исключено, что специалисты завершат работу только через пару дней.

Эксперт считает, что сейчас коммунальщики скорее приступят к уборке на крышах, чтобы снег и сосульки не падали на горожан.

"На прохожих в данный момент может попасть снег, а с автомобилем ничего не произойдёт", — предположил Тямшанский.

Петербуржцы могут обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, чтобы очистить заваленные снегом автомобили. Также они могут направить запрос в жилищную инспекцию.

Ранее петербуржец пожаловался на работу снегоуборочных машин, сваливающих горы снега прямо на автомобили. Помимо этого, некоторые горожане отмечали, что специалисты при уборке снега с крыш скидывают его прямо на капоты машин.