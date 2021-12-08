Bloomberg ожидает проведения IPO "ЕвроХимом" в 2022 году

Руководство компании "ЕвроХим" планирует выйти на биржу. Специалисты Bloomberg ожидают проведение IPO в 2022-м. Агентство сообщает о встречах с потенциальными консультантами.

В самом производителе удобрений новости о первом публичном размещении не комментируют. Но IPO "ЕвроХима" в 2022 году кажется экспертам Bloomberg вполне вероятным. Структура Андрея Мельниченко входит в число основных мировых производителей удобрений. Лидирующие позиции компании, в частности, позволили спады поставок европейских конкурентов. В Bloomberg их объясняли скачком цен на газ. Но изменения наблюдались и летом, когда стоимость "голубого топлива", используемого при изготовлении азотных удобрений, была относительно низкой.

Доходы "ЕвроХима" стремительно растут. За первое полугодие 2021-го производитель фосфорных, калийных и других удобрений получил на 45% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Показатель EBITDA вырос на 97%.

Компания продолжает наращивать производство. С 2023-го должен заработать новый завод в Кингисеппе. Годовая мощность "ЕвроХим Северо-Запада-2" оценивается в 1,1 млн т аммиака и 1,48 млн т карбамида. Параллельно идут работы на объекте "Саратовкалий".