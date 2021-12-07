Разрушенные исторические здания Петербурга появились на ёлочных игрушках

Проблема сохранения исторических зданий стоит в Санкт-Петербурге особенно остро, однако местные власти проявляют к ней равнодушие. Предприниматели из Северной столицы предприняли новую попытку воззвать к разуму чиновников, создав ёлочные украшения с разрушенными строениями, входящими в реестр культурного наследия.

Одна из частных компаний Северной столицы в преддверии Нового года выпустила необычную серию ёлочных шаров. Как сообщает Telegram-канал "Площадь Восстания", на игрушках красуются архитектурные творения, которые городская администрация во главе с губернатором Александром Бегловым не пытается уберечь.

"На них (игрушках — Прим. ред.) изображены исторические здания, которые ещё не успел уничтожить губернатор Беглов, вместо того, чтобы восстановить. Снос рождает предложения", — говорится в публикации.

Последние месяца Петербург продолжает терять исторические объекты. Заброшенные постройки уничтожаются масштабными пожарами. Общественность и СМИ уже давно пытаются поспособствовать хоть какой-то реакции от Смольного и подведомственного ему Фонда капитального ремонта, которые должны охранять такого рода сооружения. Однако администрация продолжает молчать и не предпринимать никаких действий.