Гололёд в Петербурге не привлёк внимания ни одного СМИ Смольного

Погода в Петербурге резко ухудшилась, подтвердив прогнозы синоптиков и МЧС. В городе с ночи идёт снег, заваливая дороги и тротуары. Автомобилисты уже с утра жалуются на гололёд, который обострил дорожную ситуацию.

В СМИ уже сообщалось о ДТП на петербургских магистралях и улицах из-за гололёда. При этом на улицах практически нигде не видно снегоуборочной техники, которая была бы очень кстати. Не заметно и дворников, хотя ранее в Смольном хвастались аж целой программой "дворник-шеринг".

Петербургский губернатор Александр Беглов ранее заявлял, что город полностью готов к зиме, но Смольный будто забыл о том, что коммунальные службы должны выйти на борьбу со стихией.

При этом просмольненские СМИ решили умолчать о проблеме. Беглов, Смольный не критикуются на фоне массовых жалоб. Лишь протестные петербургские Telegram-каналы, районные паблики "Вконтакте" и небольшие региональные СМИ сообщают о сложной ситуации в городе из-за снега и гололёда.